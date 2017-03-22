Олдтаймер-Галерея 2017: Первые моторы России

Радиатор машины украшает фигурка двухголового орла, это новодел, появившийся на данной машине года два-три назад, но такие маскоты действительно ставились на "Руссо-Балты". Кстати, орёл стал эмблемой Русско-Балтийского вагонного завода не просто так, а в честь полученных в 1882 и 1896 годах призов Всероссийских художественно-промышленных выставок.
Ещё один образец продукции РБВЗ был представлен в виде реплики первого российского бронеавтомобиля, конструкции полковника Добржанского. Эти броневики изготавливались на Ижорском заводе на шасси "Руссо-Балтов тип С". Изначально предполагалось оснастить машину вращающейся башней, но потом для упрощения и облегчения конструкции от неё отказались и разместили три пулемёта в корпусе, причём "боковой" пулемёт мог переставляться с борта на борт.
Другая интересная реплика - автомобиль Яковлева и Фрезе образца 1896 года. Эта машина, построенная в Санкт-Петербурге и представленная на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, считается первым российским автомобилем. Увы, судьба оригинала неизвестна.
Приличное место в дореволюционном российском автопарке занимали французские машины. Ещё один автомобиль из коллекции Политехнического музея - миниатюрный Peugeot Bebe 1913 г.
Berliet 40 HP с кузовом типа "лимузин", 1906 года выпуска. Машины этой марки были достаточно популярны в Москве, а вот в Санкт-Петербурге спросом особо не пользовались.
De Dion-Bouton Model Z 1905 года с двигателем мощностью всего 8 л.с. Кстати, дилером этой фирмы в Санкт-Петербурге был уже упомянутый Пётр Фрезе.
Le Zebre Type A 1910 года, рядом - дореволюционная автолюбительница.
Delaunay-Belleville 40HP, 1909 года. Такой автомобиль был в российском императорском гараже, пользовался машиной и сам царь Николай II.
Ещё один автомобиль этой марки - Delaunay-Belleville 35CV 1912 года, с кузовом типа "лимузин". Обращают на себя внимание сдвоенные задние колёса.
А это Lorraine-Dietrich, мечта шофёра Козлевича. Авто выпуска 1912 года смотрится очень презентабельно, и цвет хорош.
Немецкую часть коллекции начну опять таки с очередного экспоната Политеха. Это Stoewer Der Grosse Motorwagen, выпущенный в доисторическом 1899 году. Самое старый автомобиль на выставке.
Творение сумрачного тевтонского гения - трёхколёсный Phaenomobil 4/9 PS 1911 года, с приводом на переднее колесо.
С ним резко контрастирует большой роскошный Mercedes 22/50 PS 1912 года.
Ещё один автомобиль этой уже тогда знаменитой марки - Mercedes Simplex 28/32 PS, 1905 года. В задней части машины закреплён объёмистый сундук - такие тогда были багажники.
Завершает немецкую подборку Benz 18/24 PS 1912 года, точнее, то, что от него осталось.
Были представлены и мотоциклы, в основном из фондов Политехнического музея. Один из самых примечательных - бельгийский FN-4 с рядный 4-цилиндровым двигателем.
Большой процент экспозиции достался американским авто, и конечно же, не обошлось без "Жестянки Лиззи" - Ford T. Этот экземпляр был выпущен в 1915 году.
Модель Т выпускалась в самых разных вариантах, в частности, типа Speedster - бюджетный вариант для любителей спортивных автомобилей.
Были в России и фордовские развозные фургончики, правда, в очень малых количествах. Этот экземпляр Ford T Delivery Van был выпущен в 1912 году.
Нашлось место для Ford T и в армии - в качестве санитарных фургонов, рассчитанных на перевозку 4 раненых на носилках.
Рядом с "фордом" представлен более серьёзный санитарный автомобиль, на базе грузовика White 1916 года.
Марка Chevrolet представлена двумя родстерами. Первый из них - модель 490 1915 года.
Второй - Series H Royal Mail Roadster, выпущенный в том же 1915 году. В задней части машины - бензобак и сундук для "королевской почты".
Buick Model F был третьей по счёту моделью этой компании, основанной в 1903 году. Данная машина - 1908 года выпуска.
Ещё одна известная американская марка - Studebaker. Модель 25 в 1912 году стоила у Санкт-петербургского дилера 2800 рублей.
А вот о существовании такой американской марки, как Metz, я до сих пор не слышал, знал только об одноимённой немецкой компании, выпускающей пожарную технику. Недорогая модель 22, выпускавшаяся с 1911 года, должна была составить конкуренцию Форду в сегменте бюджетных авто, но конкурировать с Фордом было крайне трудно и в 1922 году компания закрылась.
Завершает подборку автомобиль ещё одной малоизвестной американской марки - Lozier Type 77 1912 года.
Кроме этой замечательной экспозиции, на выставке были и другие интересности, в ближайшее время постараюсь выпустить вторую часть обзора.
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