Олдтаймер-Галерея 2017: Первые моторы России

Фортуна-2016 В прошедшее воскресенье в Кронштадте, на территории форта Константин прошёл очередной ретро-фестиваль "Фортуна-2016". Как и в прошлом году,…

Выставка железнодорожной техники на Омском вокзале Оригинал взят у glam_evil в Выставка железнодорожной техники на Омском вокзале Некоторые омские предприятия становятся всё ближе к…

Выставка разъезжается Вчера закончила свою работу выставка ретро-техники в выставочном центре "Ленэкспо", действовавшая в рамках проводившегося несколько дней…

Омск, выставка ВТТВ-2013 - экспоцентр Как и обещал, выкладываю обзор по экспонатам выставки ВТТВ-Омск 2013, представленным в экспоцентре ТК "Континент". Честно говоря, выставка…

Омск, выставка ВТТВ-2013 - полигон В эти дни в Омске проходит выставка вооружений и техники "ВТТВ-2013". Один из традиционных пунктов её программы - показ военной техники в…

Железные аборигены АгроОмска Намедни skadi_omsk выложила пост про "железного Амура", сразу вспомнилось, что много подобных созданий водится в парке, в…